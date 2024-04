Kansanedustajat etsivät tietä koulurauhaan: "Kouluille asetettava kännykkäkielto olisi mielenterveysteko"

– Kiusaaminen ja lapsille sopimaton sisältö on yhä enemmän siirtynyt puhelimiin. Pahaa on helpompi sanoa netissä kuin kasvotusten. Kouluille asetettava kännykkäkielto olisi mielenterveysteko, Seppänen sanoi perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorossa.

– Ei ole kenenkään etu, että opetuksen sijasta tunnit tuhlataan toistuvasti järjestyksenpitoon. Inkluusio, se on kaunis ajatus, mutta se ei todellisuudessa auta niitä, jotka eniten apua tarvitsevat, Seppänen sanoi.

"Koulut heijastelevat ympäröivää yhteiskuntaa"

– Kun vain käväiseekin somessa ja katsoo, miten aikuiset ihmiset siellä käyttäytyvät, ei ihmettele, että pitkään vähentynyt koulukiusaaminen on taas lisääntynyt. Vastuu on aina meillä aikuisilla, Saramo sanoi.

Hallituksen ja opposition vastakkainasettelu nousi pintaan

– En ole aivan varma, onko hallituksessa todella ymmärretty, mitä lasten ja nuorten pahoinvointi on, koska te olette itse kauniista puheista huolimatta leikanneet kymmeniä ja satoja miljoonia nimenomaan lapsilta ja nuorilta, vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta sanoi ja sai aikaan hälinää istuntosalissa.

– Välittämistä on myöskin se, että meillä on tarpeeksi paljon resursseja, koska sillä rahallahan nimenomaan saadaan niitä nuorisotyöntekijöitä, lastensuojelutyöntekijöitä, kuraattoreita sekä opettajia, ja siinä, arvoisa ministeri, meillä päättäjillä on suuri vastuu, Razmyar sanoi suunnaten sanansa opetusministeri Anna-Maja Henrikssonille (r.).