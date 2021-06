Marin ja Orpo kiistelivät koulutussatsausten kohdentamisesta Ylen vaalitentissä – Marin: "Eivät nuoret pärjää peruskoulupohjalla"

Kokoomuksen Petteri Orpo moitti hallituksen käyttävän rahaa väärään kohtaan eli oppimispolun loppupäähän, kun se on päättänyt pidentää oppivelvollisuutta.

– Olen hyvin eri mieltä tästä kritiikistä, mitä tulee oppivelvollisuuden laajentamiseen. Kun me katsomme nykyisiä, saati tulevaisuuden työmarkkinoita, eivät meidän nuoremme pärjää pelkällä peruskoulupohjalla, Marin sanoi.

"Erityistarpeisille lapsille tukea"

– Tällä hetkellä tarvittaisiin erityistarpeisille lapsille tukea. Olisi tärkeää pystyä lisäämään pienryhmäopetusta, ja niissä kouluissa, joissa inkluusiomalli on käytössä, tarvittaisiin lisää kouluavustajia, Essayah luetteli.

Orpo kiitti hallitusta

Vasemmistoliiton Li Andersson nosti esiin huolta siitä, että koko Suomessa perhetaustan vaikutus oppimistuloksiin on kasvanut.

– Tämä on iso haaste suomalaiselle hyvinvointivaltiolle, koska kyllä meidän lupaus on ollut se, että meidän yhteinen loistava, laadukas peruskoulu myös nostaa kaikkia lapsia ja tarjoaa tasa-arvoiset mahdollisuudet rakentaa omaa tulevaisuuttaan.

Halla-aho syytti maahanmuuttoa

– Ainoa keino pysäyttää segregaatiokehitys on torjua sellaista maahanmuuttoa, joka aiheuttaa segregaatiota, Halla-aho sanoi.

– Minä en myöskään halua, että me viestitämme aikuisina yhdellekään lapselle tässä maassa, että kotitausta tai ihonväri vaikuttaa niin, että me voisimme sanoa hänelle, että sinä et ole tervetullut. Minä en halua sellaista Suomea, Saarikko sanoi.