Skinit Joensuusta siivonnut iranilaislähtöinen Melody pitää rasismia nyt Suomessa "erittäin suurena ongelmana" – tässä hänen neuvonsa

Iranilaislähtöinen Karvonen on tehnyt Pohjois-Karjalassa ja myöhemmin Etelä-Suomessa pitkän uran monikulttuurisuuden asiantuntijana. Hänet on palkittu vuosien varrella muun muassa poliisin hopeisella ansiomitalilla, presidentin äitienpäivämitalilla ja Vuoden 2003 ihmisoikeuspuurtajana.

Kebabin haju on väärä motiivi

– Ehkä tämä on reaktio maailman etenemiseen. On tietämättömyyttä ja suppea näkemys terveestä isänmaallisuudesta. Pelätään ottaa vastaan ihmiskunnan tämän hetken muutosvaatimukset. Silloin ruvetaan puhumaan negatiivisesti. Tämä tietämättömyys olisi mielestäni otettava nyt vakavasti.

– Kun halutaan kyseenalaistaa pakolaisten määrä, pitää ajatella motiivia kyseenalaistamisen takana. Motiivina voi olla huoli Suomen järjestelmän ja rakenteiden vastaanottokyvystä: eli millaisen määrän kykenemme ottamaan ihmisiä vastaan, jotta voisimme paneutua paremmin integrointiin. Tällainen motiivi on ymmärrettävissä, mikäli on samalla halukkuutta kehittää asioita vieraanvaraisella asenteella.

– Jos taas motiivina on se, että "en tykkää naapurista kebabin hajun vuoksi", motiivi on väärä, sanoo Karvonen.

Miksi media kiinnostui vasta ministereistä?

Suomessa on uutta, että ministeritasolta on paljastunut rasistisia ulostuloja. Perussuomalaisten ministereiden rasistiset ulostulot ovat herättäneet kohun toisensa perään. Yhdysvaltalainen Politico-lehti kirjoitti 28. heinäkuuta kolmannesta Suomen uuden hallituksen rasismikohusta .

– Kun tavallinen ihminen on puhunut rasistisesti, ei se ole mediaa kiinnostanut. Sitten kun näin tapahtuu ministeritasolla, yhtäkkiä media kiinnostuu. Rasismi on erittäin suuri ongelma niin Suomessa kuin muualla maailamassa. Rakentavalla keskustelulla ja yhteisponnistuksilla pitää muuttaa tilanne paremmaksi.

Joensuun opit nyky-Suomelle

– Tärkeintä on asenteiden ja näkemysten avartaminen. On oltava terve uteliaisuus ja oppimisen halu. On vain mentävä paikkoihin ja tehtäviin, joissa tavataan ihmisiä ja ollaan heidän kanssaan läheisesti tekemisissä. On opittava yhteiseen hyvään tähtävään neuvottelutaitoon.