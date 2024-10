Vauvapolitiikka kuumensi tunteita: Vihreiden Virta sanoi ei synnytystalkoille

Huomenta Suomen studiossa perussuomalaisten kansanedustaja Onni Rostila oli sitä mieltä, että jos syntyvyyden saamiseksi nousuun ei esitetä ratkaisuja, tulevaisuudessa Suomi on suurissa ongelmissa. Suomen hyvinvointijärjestelmä perustuu siihen, että veronmaksajia syntyy koko ajan lisää.

Syntyvyys on Suomessa nyt historiallisen alhainen. Viime vuoden lukujen mukaan kokonaissyntyvyys naista kohti oli 1,26.

– Matala syntyvyys ei ole ongelma, vaan se, ettei meidän järjestelmämme toimi nykyisellään, jos täällä on liian vähän ihmisiä. Haluamme rakentaa maan, jossa ei tarvitsisi puhua synnytystalkoista, vaan täällä olisi jo olemassa olevilla lapsilla hyvä olla, vihreiden puheenjohtaja ja kansanedustaja Sofia Virta sanoi.

Pöllöraati vauhdissa "vauvabonuksesta" – "En usko, että raha on mikään sateentekijä"

Naisten painostus ei auta

– Tiedämme, että lapsettomuus on eniten lisääntynyt matalasti koulutettujen ihmisten keskuudessa, joilla on vaikeuksia toimeentulon kanssa. Jos miettii hallituksen nykyisiä toimia, joissa leikataan toimeentulosta, koulutuksesta, lapsiperheiden tuesta ja neuvoloista, niin me ollaan menossa väärään suuntaan, Virta sanoi.