Kansanedustaja Jarno Limnéllin (kok.) mukaan myös yhteydenottopyynnöissä saattaa piillä turvallisuusuhka.

Kansanedustaja, eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen ja kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limnéll kertoi loppuviikolla saaneensa kiireellisen tapaamispyynnön, joissa kaikki ei vaikuttanut olevan kohdillaan.

Hän julkaisi viestipalvelu X:ssä kaksi saamaansa viestiä.

Toisessa lähettäjä vaati päästä "Supon edustajan kanssa" tapaamaan puolustusvaliokunnan jäsentä. Hän pyysi Limnélliltä yhteydenottoa, kun tapaamisaika on sovittu.

Toisessa viestissä perusteltiin tapaamista sillä, että jollakulla ihmisellä on viestin lähettäjän mukaan pääsy "puolustusvoimien käyttämiin säteilylaitteisiin". Asiayhteydestä ei selvinnyt, keneen "hänellä" viitattiin.

"Näinä aikoina tärkeää suhtautua yhteydenottoihin kriittisesti"

Limnéllin mukaan tarkastusten jälkeen kävi ilmi, että hänen saamansa yhteydenottopyyntö ei ollut aito ja asia on nyt jatkoselvityksessä.

– Tapaus osoittaa, että yhteydenottoja voidaan käyttää harhaanjohtavasti ja siksi ne on syytä tarkistaa aina huolella.

Limnéllin mukaan erityisesti "näinä aikoina" on tärkeää suhtautua yhteydenottoihin kriittisesti.

– Jos työskentelee luottamuksellisen tiedon parissa, valppaus on välttämätöntä. Yksikin huolellinen tarkistus voi estää vakavan vahingon. Turvallisuus syntyy arjen teoista ja tarkkuudesta.

Hän sanoo julkaisevansa kaksi saamaansa viestiä, jotta näkee konkreettisesti, millaisin keinoin yhteydenottoja voidaan tehdä.

– Esimerkkien avulla on helpompi ymmärtää, miksi jokaisen tulee pysyä valppaana ja suhtautua viesteihin kriittisesti. Näin vahvistamme yhdessä kokonaisturvallisuutta.

Limnéll ei tarkentanut päivityksissään sitä, millaisen turvallisuusuhan tapaamispyynnöt tarkalleen ottaen aiheuttivat, miten olisi käynyt, jos hän olisi vastannut niihin, ja kuka ne mahdollisesti oli lähettänyt.