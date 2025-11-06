Kansallisbaletin COW-tanssiesityksessä tanssiva Tiina Myllymäki joutui uhkaavaan tilanteeseen, kun hänen kasvoihinsa heitettiin tuntematon esine kesken esityksen.

Balettitanssija Atte Kilpinen kertoi MTV Uutisille kammottavasta kokemuksestaan keskiviikkona. Paikan päälle Kansallisbalettiin oli saapunut yli tuhatpäinen kahdeksasluokkalaisista koostuva yleisö osana Taidetestaajat-hanketta.

Esitys sai heti alkuun ikävän sävyn, kun osa oppilaista alkoi möykätä kovaan ääneen ja häiriköimään balettiesityksen aikana. Yksi Kilpisen kollegoista sai osuman lavalle heitetyistä tavaroista.

Kyseessä oli yli 20 vuotta Kansallisbaletissa työskennellyt tanssija Tiina Myllymäki. Hän kertoo MTV Uutisille, että ei ole koskaan uransa aikana kokenut vastaavaa.

– Se osui silmäkulmaani. En tiedä edelleenkään, mikä se oli. Se oli pieni ja kova. Epäilen, että se oli joku pikkukivi. Onneksi mitään pahempaa ei käynyt. Mutta tietysti järkytyin. Vaikka se olikin pieni asia, niin tietyllä tavalla se ylitti jonkun henkilökohtaisen rajan.