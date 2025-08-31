Turisti tankotanssi lipputangolla Turkissa – vuosien vankeus uhkaa

Turisti voi saada vankilatuomion Turkissa tanssittuaan maan lippua kantaneessa lipputangossa.
Bosnia ja Hertsegovinasta kotoisin oleva nainen oli viime viikolla vierailemassa Turkin Kappadokiassa sijaitsevalla muinaisella Uçhisarin linnoituksella.
Nainen intoutui kuvaamaan videon, jossa hän tankotanssi lipputangolla. Katso video tanssista artikkelin alusta.
Jopa kolme vuotta vankeutta
Nevşehirin kuvernöörinvirasto vahvisti, että rikostutkinta on käynnistetty, ja että nainen voi joutua syytteeseen kahden eri rikoslain artiklan perusteella, kertoo Independent-lehti.
Artikla 300 määrittelee rikokseksi Turkin lipun loukkaamisen tai epäkunnioittavan kohtelun. Tähän lasketaan mukaan lipun repiminen, polttaminen tai vastaava teko. Rikoksesta voi seurata enintään kolmen vuoden vankeusrangaistus.
Artikla 301 koskee Turkin kansan tai valtion instituutioiden loukkaamista, josta voi seurata enimmillään kahden vuoden vankeusrangaistus.
– Tämä törkeä tapaus, jota pidämme kansamme kansallisten ja hengellisten arvojen loukkauksena, on kuvernöörinviraston erityisen tarkassa seurannassa, Nevşehirin kuvernöörinvirastosta todettiin.
Uçhisarin linna on Kappadokian korkein kohta, ja sen uskotaan toimineen strategisena linnoituksena Bysantin ajasta Osmanien valtakuntaan saakka. Nykyään 60 metriä korkea linna on suosittu matkailukohde, josta avautuu upea näkymä alueelle.