Osa nuorista huuteli ja naureskeli kesken esityksen. Yhtä tanssijaa heitettiin kasvoihin pienellä esineellä.

– Siellä on asianmukaisesti puututtu. On käyty yksittäisten oppilaiden kanssa keskustelua ja mukana on ollut myös poliisi tuomassa viestiä, että tämä ei ole ok.