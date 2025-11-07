Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelman päällikkö kertoo, että Kansallisbaletissa keskiviikkona tapahtuneesta häiriköintitapauksesta on oltu yhteyksissä eri tahoihin.
Helsingissä Kansallisbaletissa koettiin keskiviikkona välikohtaus, kun 8-luokkalaiset oppilaat häiriköivät esitystä. COW-nimistä esitystä katsomaan oli saapunut oppilaita eri puolilta Suomea osana Taidetestaajat -kulttuurikasvatusohjelmaa.
Osa nuorista huuteli ja naureskeli kesken esityksen. Yhtä tanssijaa heitettiin kasvoihin pienellä esineellä.
Balettitanssija Atte Kilpinen kertoo tilanteen olleen jopa uhkaava.
Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelman päällikkö Joonas Keskinen kertoo MTV:n haastattelussa keskiviikkoisen tilanteen kuulostavan todella pahalta.
– Kun asia tuli tietoisuuteeni, niin tietysti itselläkin on tunnereaktio, että mitä ihmettä tapahtuu.
Keskisen mukaan asian tiimoilta on oltu yhteydessä eri tahoihin. Yhteys on otettu muun muassa rehtoriin koulusta, josta häiriköt suurella todennäköisyydellä ovat peräisin.