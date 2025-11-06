Kansallisbaletin 1. solistitanssija Atte Kilpinen esiintyi keskiviikkona kahdeksasluokkaisille oppilaille. Esitys sai ikävän käänteen.
Balettitanssija Atte Kilpinen esiintyi keskiviikkona kahdeksasluokkalaisille Kansallisbaletissa osana Taidetestaajat-hanketta. Paikan päälle oli saapunut ympäri Suomen oppilaita ja Kansallisbaletin sali oli täynnä.
Esitys sai heti alkuun ikävän sävyn, kun osa oppilaista alkoi möykätä kovaan ääneen ja häiriköimään balettiesityksen aikana.
Taidetestaajat on kulttuurikasvatusohjelma, joka tarjoaa kaikille Suomen kahdeksasluokkalaisille ja heidän opettajilleen 1–2 vierailua lukuvuodessa korkealaatuisen taiteen pariin.
Kilpinen avautui kokemuksestaan keskiviikkoiltana Instagramissa.
MTV Uutiset tavoitti Kilpisen, joka kertoi, että kokemus oli kamala. Kahdeksasluokkalaiset huutelivat törkeyksiä lavalle ja buuasivat hänen mukaansa koko esityksen ajan.