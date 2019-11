Nainen alkoi jo ensimmäisissä Baltzarin harjoituksissa voida niin pahoin, ettei palannut takaisin – toinen epäili ohjaajan esittävän itse pääroolinsa vain päästäkseen liki nuoria tyttöjä

Kirjailija- ja teatteriohjaaja Veijo Baltzarin toiminta ohjatessaan teatteriryhmiä on herättänyt epäilyksiä ja epämukavia tunteita näyttelijöissä. Baltzarin teatteriproduktiossa rooleja oli erityisesti nuorilla naisilla. Nyt mies on epäiltynä törkeästä ihmiskaupasta, ja hänen on kerrottu käyttäytyneen epäasiallisesti naisnäyttelijöitä kohtaan.