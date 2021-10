"Kannustan jokaista suomalaista sairaanhoitajaa lähtemään täältä" – Ruotsiin muuttanut ensihoitaja kertoo, miksi työskentelee Suomea mieluummin jengirikosten keskellä

– Jos on yhtään kompetenssia lähteä, perhetilanteet antaa myöten tai kielitaito, niin pois vain.

Syy on selvä: Hautamäki kertoo tienaavansa Ruotsissa melkein puolet enemmän kuin Suomessa, jossa ei hänestä vuosia jatkuneista keskusteluista huolimatta ole sairaanhoitajien palkassa näkynyt parannusta.

– Se ei ole minun ongelmani, se on jonkun muun päätettävissä, mitä sille pitäisi tehdä, hän totaa.

Jengiväkivalta näkyy ensihoitajien työssä Ruotsissa

Hautamäki on toiminut ensihoitajana kahden vuosikymmenen aikaan ja on kirjoittanut kirjan ensihoitajan työstä Ruotsissa. Työ on maassa hyvin erilaista kuin Suomessa.