Poliitikkojen rasistiset kirjoitukset herättävät maahanmuuttajissa pelkoa

Huolenaiheena on lisäksi se, peruutetaanko töissä olleen maahanmuuttajan oleskelulupa kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen, jos hallitusohjelman suunnitelmat toteutuvat. Koulutettujen maahanmuuttajien ryhmä Specialists in Finland on sitä mieltä, että kolme kuukautta on liian lyhyt aika uuden työn löytämiseen.