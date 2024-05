Suomen heikot näkymät huolettavat Ruotsiin muuttanutta suomalaisperhettä – "En yhtään ihmettele, jos nähdään toinen muuttoaalto"

Alueella on myös uudempia omakotitaloja ja yhden niistä oven avaavat Ville ja Niina Hietalahti yhdessä perheen koiran Lola Svenssonin kanssa. Johtotehtävät Volvolla veivät Villen töiden perässä Ruotsiin pari vuotta sitten ja muu perhe, yrittäjänä työskentelevä vaimo Niina ja kolme lasta, seurasi 1,5 vuotta sitten perässä. Syy muuttoon oli Villen mukaan ensisijaisesti hänen saamansa työtarjous.

"Suomen tilanne kriisiytynyt"

Perheen muuttoa voi hyvin kuvata aivovuodoksi. Vuosien 2010–22 välisenä aikana muuttoliike Suomesta pois oli kuumimmillaan 2016, mutta se hiipui viime vuosikymmenen loppua kohden. Vuoden 2022 lukujen perusteella muuttoliike Suomesta ulkomaille ja Ruotsiin on kääntynyt jälleen nousuun.

– Suomen näkymien heikkous. Verorasitus alkaa olla monella tosi raskas. Ehkä se on niin, että hyvinvointiyhteiskunnan rakenteet ovat Ruotsissa paljon vahvemmat kuin Suomessa, Ville Hietalahti sanoo ja lisää:

– Näkymä Suomessa on niin heikko, että monet tekevät johtopäätöksen muutosta. Ne argumentit, jotka ovat kannattaneet Suomessa olemista, kuten hyvä peruskoulutus, eivät jotenkin enää kanna.

Hän ennustaa, että lähiaikoina keskustelu tiivistyy, sillä Suomessa ja Ruotsissa on totuttu samanlaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan.

Veroetu asiantuntijoille

Ruotsissa on myös tarjolla veroetu sellaisille asiantuntijoille, joita sieltä ei löydy.

– Heillä on oikeus siihen, että neljäsosa tuloista tulee käytännössä verovapaana viiden vuoden ajan. Tänne on sellainen rakennettu ja siinä on varmasti mietitty, että sellaisille osaajille, joita tarvitaan ulkomailta, täytyy olla yhteiskunnan tarjoamat kannustimet. Se tapahtuu sitten verotuksellisesti, Ville Hietalahti sanoo.