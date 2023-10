Lola avautuu elämästään somalialaisena transnaisena Suomessa: "Nokkimisjärjestyksessä aika pohjalla"

Perhe ja somaliyhteisö hylkäsivät

– Varsinkin kun meillä on tällainen hallitus, en voi sanoa siitä muuta kuin että se on hirveää.

"Kun on tumma ja trans, on nokkimisjärjestyksessä aika pohjalla"

Lorenzo on esiintynyt uransa aikana lukuisissa TV-ohjelmissa ja podcasteissa, ja hänellä on laaja somenäkyvyys Somaliassa. Siksi hänen ulostulonsa on ollut maassa iso uutinen. Hän itse kuvaa ratkaisunsa olleen somalialaisille sokki.

– Kun on tumma ja trans, on nokkimisjärjestyksessä aika pohjalla, Lorenzo kuvaa.

Toiveena oli kertoa voimauttava tarina

– Jos siellä on jossain somalialaistaustaisia nuoria, jotka ovat eri sukupuolta sisältä kuin ovat ulkoisesti, he saavat ainakin voimaa tästä Lolan tarinasta. Kaikennäköistä ikävää tapahtuu, mutta tunnelin päässä on valoa. Lola on siitä esimerkki, Lybeck sanoo.