Saksalaislehti Bild: Ruotsi on Euroopan vaarallisin maa

Palkitun muusikon murha on nostanut keskustelun maata vaivaavasta jengirikollisuudesta uusille kierroksille. Einárilla oli tiettävästi jengiyhteyksiä.

Tilastot kertovat karua kieltä Ruotsin tilanteesta

Kun verrataan aseväkivaltaa, ero Ruotsin ja muun Euroopan välillä kasvaa vieläkin suuremmaksi: Eu:ssa keskimäärin 1,6 ihmistä kuolee ampumahaavoihin, kun Ruotsissa luku on neljä – lähes kolminkertainen, Bildissä kirjoitetaan.

Edelleen, kun verrataan nuoria, 20–29 -vuotiaita, niin useimmissa EU-maissa ampumaväkivaltakuolemien luku on 0–4 miljoonaa ihmistä kohden, kun Ruotsissa määrä on jo huolestuttavat 18 kuolemantapausta. Vertailun vuoksi vastaavan ikäryhmän suurin luku Ruotsin jälkeen on Alankomaissa, jossa tapauksia "vain" kuusi.