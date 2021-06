Kannabista koronarokotteen kylkiäisenä? Yhdysvalloissa tämä on todellisuutta

Washingtonin osavaltiossa on otettu koronarokotusten nopeuttamiseksi käyttöön keino, jota on vaikea kuvitella Suomeen.

Yhdysvaltain luoteisnurkassa sijaitsevassa osavaltiossa nimittäin jokaisella 21 vuotta täyttäneellä on mahdollisuus napata koronarokotuksen saamisen jälkeen mukaansa ilmainen kannabissavuke, kertoo The New York Times.