Koronantorjuntaa Amerikan malliin: Länsi-Virginia arpoo rokotteen ottajille haulikoita ja kivääreitä

Rokotevastaisuus on Yhdysvalloissa huolestuttavan korkealla tasolla , joten osavaltiot ovat päätynyneet houkuttelemaan kansalaisia rokotteen ottamiseen erilaisilla lahjoilla ja arvonnoilla.

Rokotteen ottajien kesken on eri osavaltioissa arvottu esimerkiksi huvipuistolippuja tai maksuttomia oluttuopillisia.

Joissakin valtioissa houkuttimet ovat olleet rahallisesti merkittävämpiäkin. Ohion osavaltiossa rokotteenottajien kesken arvottiin miljoona dollaria. New Yorkin osavaltiossa taas arvotaan 50 yliopistostipendiä nuorille rokotteenottajille.

Kenties kovimmat panokset ovat käytössä Länsi-Virginian osavaltiossa. Periamerikkalaiseen tapaan osavaltio on ilmoittanut arpovansa rokotuksen saaneiden kesken kesän aikana viisi haulikkoa ja viisi kiikaritähtäimellä varustettua metsästyskivääriä.

Jaossa myös metsästyslupia, lahjakortteja ja miljoonan pääpotti

Arvontaan voi osallistua, jos virallinen kotipaikka on Länsi-Virginiassa, on saanut vähintään yhden rokoteannoksen ja on haluakas vastaanottamaan aseen. Osavaltio pyrkii myös tekemään aseiden käytön mahdolliseksi, sillä arpajaisvoittoina rokotteen ottajille jaetaan myös metsästys- ja kalastuslupia. Länsi-Virginiassakin arvotaan rokotteen ottajien kesken myös miljoona dollaria.