Hurja junaonnettomuus Texasissa

Vaarallisia aineita kuljettava juna suistui raiteiltaan Texasissa.

Tiistaina iltapäivällä 35 Union Pacific -yhtiön junavaunua suistui raiteilta Texasin Palo Pinton piirikunnassa, uutisoi The Guardian. Osa vaunuista sisälsi vaarallisia aineita.

Lehden mukaan yksikään vaunu ei vuotanut tai kukaan ei loukkaantunut. Onnettomuus kuitenkin sytytti maaston palamaan kiskoilta suistuneiden vaunujen ympäriltä.

Suistumisen syy ei ole vielä tiedossa, mutta Union Pacific tutkii onnettomuutta.

