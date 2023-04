Kannabis lisännyt päihdepsykooseja – alkoholi edelleen yleisin syy

Nuoret ovat ylipäätään herkässä iässä ja alttiimpia psykoosin puhkeamiselle, kertoo psykiatrian erikoislääkäri Pekka Laine Oulun yliopistollisen sairaalan psykiatrian klinikalta. Laine on erikoistunut päihdepsykiatriaan.

– Myös traumat altistavat psykooseille, ja kannabiksen käyttö on yleisintä nimenomaan niiden nuorten keskuudessa, joilla menee huonosti tai jotka käyttävät päihteitä unohtaakseen traumojaan.

Alkoholi yleisin syy

Laineen mukaan suurin osa päihdepsykooseista on silti edelleen alkoholipsykooseja. Muista huumeista kuin kannabiksesta johtuvat psykoosit ovat selvästi kannabispsykooseja harvinaisempia.

Psykoosin puhkeamisen taustalla on Karpovin mukaan kuitenkin lähes aina myös jonkinlainen geneettinen alttius. Jotkut siis sairastuvat psykoosiin toisia herkemmin. Psykoosit ovat myös vahvasti perinnöllisiä.

Karpovin mukaan psykoosiin sairastuu Suomessa noin 3–4 prosenttia väestöstä jossain vaiheessa elämäänsä. Useimmiten sairastuminen tapahtuu nuorena aikuisena. Jos kyse ei ole päihdepsykoosista, taustalla on usein skitsofrenia.

Joskus psykoosi puhkeaa vasta vanhuusiässä, jolloin kyse on tyypillisesti harhaluuloisuushäiriöstä tai elimellisestä psykoosista.

Harhaluuloja ja äänien kuulemista

– Harhaluulot voivat ilmetä esimerkiksi niin, että potilas kokee toisten ihmisten tarkkailevan tai jopa vainoavan häntä. Aistiharhat ovat tavallisimmin ääniharhoja, eli potilas kuulee epämääräistä ääntä tai jopa puhetta, jota muut eivät kuule. Psykoosi on kaiken kaikkiaan hämmentävä olotila, jossa potilaan on vaikea päätellä, mikä on totta ja mikä ei.