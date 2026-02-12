Mikko Rantasen pienestä peliajasta syntyi iso poru Leijonien hävittyä olympiaturnauksen avausottelunsa Slovakialle keskiviikkona. Tosiasiassa IIHF:n tilastot eivät pidä lainkaan paikkaansa ja Rantanen pelasi hyökkääjistä toiseksi eniten.
Moni hieraisi silmiään katsoessaan Suomen 1-4-tappioon päättyneen ottelun pöytäkirjaa. Leijonien suurimpiin tähtiin lukeutuva Dallas-hyökkääjä Mikko Rantanen oli saanut jääaikaa vain 15.25 minuuttia, hyökkääjistä kahdeksanneksi eniten.
Päävalmentaja Antti Pennanen nosti ottelun jälkeen käden pystyyn, otti vastuun tapahtuneesta ja sanoi, että ykkösketjun peliaikaa pitää saada nostettua.
Paitsi että Rantasen peliaikatilasto ei pitänyt suinkaan paikkaansa. Esimerkiksi avauserässä laitahyökkääjä sai IIHF:n pöytäkirjan mukaan vain 3.26 minuuttia jääaikaa.
Rantanen pelasi avauserässä 11 vaihtoa, mikä on jo itsessään ristiriidassa tilastoidun peliajan kanssa.
Kun MTV Urheilu kellotti ensimmäisestä erästä Rantasen vaihdot, peliaikaa kertyi noin kuusi minuuttia. Eli yli kahden ja puolen minuutin heitto pelkästään yhdessä erässä.
IIHF:n tilastojen epäluotettavuudesta kertovat myös toisistaan erilliset analytiikkapalvelut Sportlogiq ja Hudl, jotka molemmat kirjasivat Rantaselle yli 17 minuuttia jääaikaa, toiseksi eniten kaikista leijonahyökkääjistä. Hudlin tilastot ovat myös Jääkiekkoliiton käytössä.