Tilannetta ei kannata kaunistella, kun Vilma Ryytyn 18:s sija jäi suomalaisten parhaaksi 10 kilometrin vapaan hiihtotavan yhteislähdössä. Tilanteen korjaamiseen uhkaa mennä vuosia.



Naisten kymppi kehittyi Milano-Cortinan kisojen olympiahiihdoissa melkoiseksi suomalaispettymykseksi. Vain 18:nneksi sijoittunut Vilma Ryytty pääsi jotakuinkin tasolleen, muut epäonnistuivat eri syistä pahasti.



Naisten maajoukkueen vastuuvalmentaja Reijo Jylhä korosti sitä, että kokonaistulokseen vaikutti monta yksilöllistä vastoinkäymistä. Samalla hän tunnusti suomalaisten puutteet vapaalla hiihtotavalla.



– Toivottavasti löydämme vapaan harjoitteluun uusia asioita, joita emme ole itse hoksanneet, kun saamme hiihtoon ruotsalaisen päävalmentajan, Jylhä siirsi painetta Teemu Pasasen seuraajaksi valitulle Joakim Abrahamssonille.



– Ruotsalaiset pärjäävät vapaalla paljon meitä paremmin, Jylhä viittasi Frida Karlssonin ja Ebba Anderssonin komeaan kaksoisvoittoon kympin väliaikalähdössä.



Jylhä arvioi samalla, että suomalaisilta uhkaa mennä vuosia vapaan hiihtotavan ongelmien korjaamiseen.

Joensuuta säästeltiin viestiin

Vapaan kymppi taisi silti selkiyttää Suomen valintoja 4x7,5 kilometrin viestiin. Koronan jäljiltä vauhtia tapaileva Krista Pärmäkoski tyrkytti 25. sijansa jäljiltä Ryyttyä vapaan osuuksille.



Myös Jylhä tunnusti Ryytyn näytön vakuuttavaksi.



Kympin jäljiltä joukkueen ilmeiset hiihtäjät ovat Johanna Matintalo, heikkoon luistoon kympillä kaatunut Kerttu Niskanen, Ryytty ja ankkurina Jasmi Joensuu. Jylhä paljasti kympin jälkeen, että Joensuu oli "jemmattu" eli häntä oli säästetty viestiin. – Jasmi hyväksyi tilanteen, Jylhä kertoi. Joensuun kannalta uhkana oli se, että suomalaiset olisivat antaneet torstaina joukolla hyviä näyttöjä viestin viimeisille vapaan osuuksille. Sellaiseksi saattoi laskea vain Ryytyn hiihdon. – Ryytty on kuin miehissä eli hyvä kolmannen osuuden roikkuja, Jylhä vihjaisi, muttei vielä lopullisesti vahvistanut joukkuetta eikä osuuksia. Ruotsi ja Norja lähtevät ylivoimaisesti vahvimpina mitalisuosikkeina lauantain viestiin.