Kelan työttömyysturvahakemukset kolminkertaistuneet – viisumivirkailijat ja Kela-eläkeläiset purkavat koronakriisin hakemusruuhkaa

–Sieltä on odotettavissa jopa 70 000 uutta asiaa ratkaistavaksi.

Ulkoministeriön viisumivirkailijat ruuhka-apuna

Kela palkkasi 1000 työntekijää lisää puoleksi vuodeksi koronaruuhkia purkamaan. Käsittelijöinä on talon sisältä siirtyneitä omia työntekijöitä, osa kesätyöntekijöistä aloitti kuukautta kahta aiemmin ja muutama työntekijä houkuteltiin eläkkeeltä takaisin töihin ruuhkia purkamaan. Kela laittoi uusia paikkoja auki 400 – 500.

– Ulkoministeriö tarjosi meille 50 viisumivirkailijaa töihin. He olivat lomautusuhan alla. Heille on nyt opetettu yksi etuus ja he tekevät sitä yhtä etuutta. Näin saimme apua poikkihallinnollisesti ja ketterästi.