Business Finlandilta keväällä saatu tuki syö valtaosan nyt haettavaksi tulleesta koronatuesta – nyt puhuu yrittäjä: "Palkkoihin ja vuokriin olisin tarvinnut vielä noin 30 000 euroa"

Joutui lomauttamaan kaikki työntekijät

Hän sanoo kuitenkin olevansa kokonaisuuteen tyytyväinen ja ymmärtävänsä sen, että poikkeuksellinen tilanne on aiheuttanut yllättäviä tilanteita myös rahaa myöntäville tahoille.

– Tämä tukiasia meni nyt niin kuin meni. En ole sen tyyppinen, että jäisin hirveästi harmittelemaan. Enemmän ottaa päähän muun muassa sellaiset asiat, että ravintoloita on rajoitettu samalla tavalla Helsingissä ja Oulussa, vaikka koronatilanne on molemmissa erilainen. Itse asiassa se on käsittämätöntä, ettei rajoituksia tehty alueellisesti, Räisänen sanoo.