Joe Biden nähtiin julkisuudessa arpi otsassaan – taustalla ihosyöpäleikkaus

Joe Bidenilla todettiin muutaman kuukauden sisällä kaksi eri syöpää.

Entiselle Yhdysvaltain presidentille Joe Bidenille, 82, on tehty Mohs-leikkaus ihosyövän poistamiseksi, kertoo hänen tiedottajansa NBC Newsille.

Tiedottaja ei tarkentanut toimenpiteen ajankohtaa, mutta uutinen julkaistiin samaan aikaan, kun verkossa levisi video Bidenista otsassaan näkyvän arven kanssa.

Videolla 82-vuotias Biden kättelee ja halaa naista rakennuksen ulkopuolella elokuun lopulla. NBC News mukaan Bidenille tehtiin hiljattain leikkaus ihosta löytyneiden syöpäsolujen poistamiseksi.

Eturauhassyövän diagnosoinnista vain muutama kuukausi

CNN kertoo, että Mohs-leikkausta käytetään erityisesti kasvojen ja muiden tärkeiden alueiden ihosyöpien hoidossa. Bidenilta poistettiin jo vuonna 2023 rinnan alueelta tyvisolusyöpä, joka on yleisin ja yleensä hyvin hoidettavissa oleva ihosyöpä.

Bidenilla todettiin toukokuussa myös aggressiivinen eturauhassyöpä, joka oli levinnyt luihin. CNN:lle antamassaan haastattelussa hän kertoi aloittaneensa lääkityksen ja vakuutti olevansa luottavainen hoitojen onnistumiseen.

– Odotus on, että pystymme voittamaan tämän. Tunnen oloni hyväksi, Biden sanoi.