Biden valitsi varapresidenttiehdokkaakseen senaattori Kamala Harrisin – suurella puolueella on ensimmäistä kertaa ehdokkaana musta nainen

Yhdysvalloissa demokraattien tuleva presidenttiehdokas Joe Biden on valinnut varapresidenttiehdokkaakseen senaattori Kamala Harrisin, kertovat useat mediat. Biden kertoi valinnastaan Twitterissä. Biden oli jo aiemmin kertonut valitsevansa tehtävään naisen.

Uutiskanava CNN:n mukaan Harris, 55, on ensimmäinen musta nainen, joka on ehdolla suuren puolueen varapresidentiksi. Washington Postin mukaan Harris on myös ensimmäinen aasialais-yhdysvaltalainen varapresidenttiehdokas.