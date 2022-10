Kalle Rovanperän manageri yllättyi suojattinsa ylivoimasta, erityinen ominaisuus ylistyksen kohteena – "Aivan omaa luokkaansa"

Rovanperä teki sunnuntaina sen, jota suomalainen rallikansa on janonnut jo pitkään. Rovanperä palautti suomalaisen ralliautoilun maailman huipulle varmistamalla uransa ensimmäisen maailmanmestaruuden Uudessa-Seelannissa.

Kolmas kausi MM-sarjassa toi Rovanperälle jättipotin ja lauantaina 22 vuotta täyttäneestä tähdestä tuli kaikkien aikojen nuorin rallin maailmanmestari.

– Päällimmäiset tunnelmat ovat tietenkin aivan loistavat. Tätä pikkuisen odotettiinkin ja useamman vuoden tiedettiin, että se on tulossa – ainakin minun aikatauluni mukaan vuoden etuajassa. Hieno homma. Loistavan kauden ja loistavan Uuden-Seelannin kisan jälkeen, Rovanperän manageri Timo Jouhki iloitsee MTV Urheilulle.

Rovanperän kausi on ollut huikea. Suomalaistähti aloitti hurjan tykityksensä heti kauden alkajaisiksi ja nappasi seitsemästä ensimmäisestä kisasta viisi voittoa. Nuorukaisen huimat suoritukset yllättivät managerin positiivisesti.

– Kausi kokonaisuutena on kyllä yllättänyt minut. Ennen kaikkea tuo alkukauden huima, huima menestys. Viisi voittoa ja yksi toinen sija. Aivan käsittämättömiä suorituksia tuon ikäiseltä ja tuon kokemuksen omaavalta, Jouhki ylistää.

– Tietenkin nämä pari onnettomuutta ja sitä kautta aika pienet pistesaaliit Belgiasta ja Akropoliksesta iskevät aina vähän vasten kasvoja, mutta en minä missään vaiheessa menettänyt toivoa. Itse asiassa tosin kyllä luulin, että mestaruus ratkeaa vasta Espanjassa, johon itsekin olen menossa.

Suurimman vaikutuksen Jouhkiin on tehnyt Rovanperän kypsät otteet haastavilla rallipoluilla.

– Varmuuden ja hienon ajon lisäksi on yllättänyt Kallen taktinen ja strateginen kypsyys. Hän on pystynyt hirveän hyvin etukäteen miettimään, missä hän ajaa milläkin pätkällä kovempaa ja millä hän ottaa vähän iisimmin säästääkseen autoa. Hän on nämä pystynyt ajoittamaan ja sarjoittamaan todella hienosti. Jos joku on Kallessa yllätys ollut, niin tämä. Nopeus ja kokonaisuus ei sillä tavalla ole yllättänyt, Jouhki kertoo.

– Hänen psyykkinen valmiutensa on aivan omaa luokkaansa. Hän pystyy näkemään kokonaisuuksia ja on erittäin periksiantamaton ja voitontahtoinen. Samalla hänellä on myös luonnetta aivan hirveästi. Itse asiassa hän suoriutuu paineen alla paremmin kuin ei paineen alla. Henkiset ominaisuudet ovat tärkeimmät tähän, että pystyy strategisesti ajattelemaan oikein, Jouhki summaa.

Ralliautoilun ulkopuolella tuore maailmanmestari on iloinen ja seurallinen nuorukainen. Jouhki korostaa, että Rovanperästä löytyy paljon leikkimielisyyttäkin, mitä rallikansa on päässyt todistamaan kauden aikana hilpeiden kommenttien ja letkautuksien myötä.

Managerilegenda Jouhki on toiminut uransa aikana useiden suomalaisten rallitähtien taustalla. Rovanperä on kuitenkin nimekkään joukon kenties kirkkain timantti

Rovanperä on tosiaan vasta 22-vuotias ja käynnissä oleva kausi on hänelle vasta kolmas rallin MM-sarjassa. Mikäli intohimo lajia kohtaan säilyy, uskoo Jouhki Rovanperän yltävän uransa aikana vielä suuriin saavutuksiin.

– Kalle on yksi timanteista ja helmistä. Hän on sen verran nuori ja oppii sen verran nopeasti, että uskoisin, vaikka hän on nytkin jo varsin ehkä jopa ylivoimainen monessa mielessä, niin kyllä hän kehittyy vielä kuljettajana vuosien mittaan. Niin kauan kuin Kalle jaksaa olla motivoitunut, en näe mitään syytä, etteikö hän tekisi hyvää jälkeä MM-sarjassa.

Jouhki on toiminut myös Rovanperän Harri-isän managerina. Rallin MM-sarjassa yli 100 osakilpailua ajanut Harri Rovanperä näytteleekin suurta roolia Kallen upeassa mestaruustarinassa.