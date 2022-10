Kylmäpäisellä tavalla mestaruuden sinetöinyt Kalle Rovanperä myönsi: päätöspätkä sai perhosia vatsaan – "Se oli vähän rankkaa"

Rovanperällä on ikää mittarissa vasta 22 vuotta, mutta rallia hän on ajanut pikkupojasta lähtien. Hän ponnisti Latvian mestaruussarjan ja MM-sarjan kakkosluokan kautta lajin huipulle ennätyksellisen nuorena.

– Se on tietenkin erityistä, mutta en ole koskaan miettinyt ikää tai ennätyksiä. Aiemmin ennätys oli Colinilla, ja nyt se on minulla, joten onhan se aika spesiaalia.

Yksi Rovanperän mestaruuden merkittävimmistä tekijöistä on ollut Jyväskylässä majaansa pitävä Toyotan rallitiimi, jonka kilpurilla puuppolalainen on voinut lähteä taistelemaan voitosta lähes joka kilpailussa tällä kaudella. Vuoden mittaan voittoja on tullut jo kuusi.