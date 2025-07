Rallin MM-sarjasta paljastui hämmästyttävä ongelma – "Olen ehdottomasti huolestunut"

Rallin MM-sarjan tiimit törmäsivät polttoaineesta johtuneeseen ongelmaan viikko sitten ajetussa Kreikan Akropolis-rallissa.

Ranskalainen TotalEnergies aloitti rallin MM-sarjan polttoainetoimittajana huhtikuun Kanariansaarten MM-rallissa. Aiemmin bensan kanssa ei ollut ollut ongelmia, mutta Kreikan paahtavassa kuumuudessa polttoaine aiheutti useammankin keskeytyksen.

Suurin kärsijä oli M-Sport Ford, jonka kuljettajista kaksi joutui keskeyttämään polttoaineeseen liittyvän ongelman vuoksi. Martins Sesks jätti perjantain viimeisen pätkän ajamatta, mutta Gregoire Munster maksoi vieläkin kovemman hinnan. Munsterin kisa päättyi lauantai-iltana, kun M-Sportilta loppuivat varatankit kesken.

M-Sportin tallipäällikkö Richard Millener vahvisti MTV Urheilulle, että Munsterin ja Sesksin keskeytykset johtuivat samasta syystä: polttoaineesta.

– Sama oli myös Samilla (Pajari). Tietääkseni kaikilla tiimeillä on ollut samanlaisia ongelmia, Millener totesi.

Myös Toyota-kuski Pajari joutui M-Sport-kaksikon tavoin jättämään kisan kertaalleen kesken.

MTV Urheilu kysyi Milleneriltä, kuinka luottavainen hän on, että ongelma saadaan selvitettyä ennen Viron MM-rallia, joka on ohjelmassa heinäkuun puolivälin jälkeen.

– Olen ehdottomasti huolissani, Millener totesi lyhyesti.

Toyotan tallipäällikön tehtäviä Akropolis-rallissa hoitanut Juha Kankkunen suhtautui hieman tyynemmin tilanteeseen.

– FIA:lla on tieto tästä ja luulen, että he toimivat aika nopeasti. Nuo ovat todella isoja ongelmia, kun niitä on kaikilla talleilla. Mutta varmaan he toimivat nopeasti. Se ei kuitenkaan kuulu sen enempää minun toimenkuvaani, enkä halua edes puuttua koko asiaan. Sitä varten meillä on tekniset johtajat, Kankkunen naurahti.