Kalle Rovanperän huima voittotaisto aiheuttaa Jari-Matti Latvalalle sydämentykytyksiä: "Ei auta muuta kuin syödä kynsiä ja katsoa"

– Kalle on löytänyt flow-tilan. Kun sen löytää, kaikki onnistuu. Kallella on äärettömän kova paineensietokyky: hän pystyy ajamaan rennosti, hän on katsonut paljon videoita ja miettinyt, mikä on paras tapa ajaa. Kun nämä elementit osuvat kohdalleen, tulosta tulee, Latvala analysoi.