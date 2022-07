Jari-Matti Latvalalta tiukka analyysi Kalle Rovanperän hirmuvauhdin saloista

Rovanperä on tiukasti kiinni jo kauden viidennessä voitossaan. Se veisi hänet entistä lähemmäksi suurta unelmaa, rallin maailmanmestaruutta.

– Huomennakin on vielä pitkä päivä, mutta ihan hyvältähän tämä näyttää, Rovanperä myhäili päivän päätteeksi MTV Urheilulle.

– Sunnuntaina on sama plääni kuin tähänkin asti. Yritetään hoitaa homma kotiin.

Viron sorarallin päätöspäivänä ajetaan kuusi erikoiskoetta, joilla on yhteismittaa 78 kilometriä. Rovanperän johto on sitä luokkaa, että Evansin on miltei mahdotonta kuroa eroa umpeen pelkästään ajamalla.