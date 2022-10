Jari-Matti Latvala näki uuden piirteen Kalle Rovanperässä – ”En ole enää huolissani"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Rovanperä starttasi toiseen kunnon ajopäivään neljänneltä sijalta viiden sekunnin aikasakon rasittamana. Mutta Toyotan suomalaistähti näytti lauantaiaamun lenkillä jälleen kerran, miksi hän on MM-sarjan kärjessä ja matkalla maailmanmestariksi.

– Tällä kaudella olen onnistunut joka kerta hyvin sadekelissä. Nautin siitä myös tänään. Ajaminen on mielenkiintoista, kun pito vaihtelee jatkuvasti ja yllätyksiäkin tulee, lauantaina 22 vuotta täyttänyt Rovanperä sanoi.

Suomalaiskuskilla on isot panokset maapallon toisella puolella. Jos hän voittaa kilpailun ja nappaa kisasta vähintään seitsemän pistettä Tänakia enemmän, hänet kruunataan maailmanmestariksi. Voittoakaan ei tarvita MM-titteliin, jos hän kaapii kahdeksan pistettä enemmän kuin Tänak.

Rovanperä on tullut tunnetuksi kylmänviileästä luonteestaan. Ensimmäisen mestaruuden saalistaminen on paljastanut sen, että Rovanperä on ihminen siinä missä muutkin.