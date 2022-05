Kalle Rovanperä pitää järjen visusti mukana voittotaistelussa – "Katsotaan, mitä siellä käy"

Rovanperä haastoi rallia johtavan tallikaveri Elfyn Evansin tiukasti ja kirjautti aamun toiselle pätkälle kovan pohja-ajan. Walesilaiskuski kuitenkin iski takaisin seuraavalla ek:lla, jossa hän jätti Rovanperää 8,2 sekuntia. Kokonaistilanteessa Evansin etumatka on 18,4 sekuntia.

– Totta kai pitää ajaa fiksusti. Taakse on isot erot, ja tästä sijasta saisi hyvät pisteet. Yritetään pitää kuitenkin hyvää painetta yllä Evansille, ja katsotaan sitten, miten käy, Rovanperä sanoi.

– Mielenkiintoinen iltapäivä on luvassa, kun pehmeitä renkaita ei oikein ole jäljellä. Katsotaan, mitä siellä käy.

Paluu MM-pikataipaleille on ollut Suniselle mieleen. Paluuta WRC-tiimiin haikailevalle Suniselle kelpaa kauden avausrallista vain voitto.

– Kyllähän tässä joutuu ihan kaiken laittamaan peliin. Kaikkemme tehdään, että saadaan voitto. Fiilis on ollut upea. Tätä on kaivannut, ja tämä on homma, mistä tykkään.