Kalle Rovanperän etu tuhottiin: "Epätasaiset jaot"

4:23img Chilen MM-rallin ennakko: Renkaat kovilla Etelä-Amerikan soralla.
Julkaistu 06.09.2025 08:00
Toimittajan kuva
Ossi Karvonen

ossi.karvonen@mtv.fi

@ossikarvonen

Chilen MM-ralli tarjoaa kuskeille edeltävää Paraguayssa ajettua kilpailua tasaisemmat soraolosuhteet, mutta MM-sarjan kärkikuskeille on luvassa isoja haasteita. 

Kalle Rovanperän osalta Paraguayn osakilpailu oli pettymys – monellakin tapaa. Ensin lauantaina tullut rengasrikko romutti haaveet huippusijasta. Yksi isku tuli vasta päätöserikoiskokeen jälkeen, kun Hyundai taktikoi Adrien Fourmaux’n keskeyttäneiden listalle. Tämän seurauksena Rovanperä nousi sijan, sai kaksi lisäpistettä ja loikkasi yhtäkkiä MM-sarjan kakkoseksi ohi Sebastien Ogierin

Tämä tietää pykälän heikompaa eli toista lähtöpaikkaa Chilen kisan perjantaipäivään. 

– Chile on hieno sorakilpailu, mutta ehkä epätasaiset jaot nimenomaan sen ajopaikan suhteen, varsinkin perjantaiaamun ensimmäisellä lenkillä, MTV Urheilun asiantuntija Riku Tahko analysoi. 

Lue myös: Tyly viesti Kalle Rovanperälle – Sebastien Ogierilta suorastaan pöyhkeä julistus

Paraguayssa puhuttivat myös Hankookin kumeihin iskeneet rengasrikot. Asiantuntija Teemu Sunisen mukaan Chilessä voi perjantaina ottaa kaiken irti autosta ja renkaista, sillä ajopäivä on sprinttityylinen. Lauantaina pelikirja muuttuu täysin. 

– Lauantai on yleensä ollut todella raskas renkaalle. Sepeli on ollut tosi terävää, ja se oikein repii sitä kumia. Pyöräkuluma on aina yllättänyt tiimit. 

– Lauantai vaatii pehmeätä ajotapaa, Suninen kommentoi. 

Lue myös: Räikeä kulissipeli satutti Kalle Rovanperää – asiantuntija: "Tilanne oli täysin optimaalinen"

Chilessä nähdään käytössä todennäköisesti myös rengasvalmistaja Hankookin kovin seos. 

– Siellä se ikkuna tulee olemaan, jos jossakin, Suninen alleviivaa.

Yllä olevalla videolla lisää keskustelua Chilen MM-rallin olosuhteista sekä kisan suomalaisodotuksista. Alla analyysiä MM-taistelun voimasuhteista. 

5:49imgVoiko Ogieria enää pysäyttää MM-taistelussa? Asiantuntijat laittavat haastajat järjestykseen.

