Rallilegendan paluu! Ikoninen merkki testaa jo autoaan

Kymmenen rallin maailmanmestaruutta voittanut Lancia on palaamassa MM-sarjaan, uutisoi saksalainen Rallye-sivusto.
Tällä hetkellä Rally4-luokan autoja valmistava italialaisbrändi suunnittelee sivuston tietojen mukaan MM-sarjaan liittymistä Rally2-autollaan jo tulevalla kaudella.
Rallye-Magazinin mukaan Ypsilon-mallin auton testaus on jo meneillään. Lancia tähtää kauden 2026 avaukseen Monte Carloon kahdella autolla.
Lancialla on ajanut vuosien saatossa useita suomalaislegendoja, kuten Markku Alén, Pentti Airikkala, Henri Toivonen ja Juha Kankkunen.
Viisi kuljettajien ja kymmenen valmistajien maailmanmestaruutta voittanut tiimi on viimeksi nähty rallin MM-sarjassa vuonna 1991.