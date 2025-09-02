Urheilu
MM-Ralli-sivujen kansikuva
MM-Ralli
Etusivu
Aikataulu ja tulokset
MM-pisteet
Valmistajien MM-pisteet

Rallilegendan paluu! Ikoninen merkki testaa jo autoaan

10.13780123k
Lancia on viimeksi nähty rallin MM-sarjassa vuonna 1991. Kuva Haspengouw-rallista vuodelta 2023./All Over Press
Julkaistu 55 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Antti Rämänen

antti.ramanen@mtv.fi

Kymmenen rallin maailmanmestaruutta voittanut Lancia on palaamassa MM-sarjaan, uutisoi saksalainen Rallye-sivusto.

Tällä hetkellä Rally4-luokan autoja valmistava italialaisbrändi suunnittelee sivuston tietojen mukaan MM-sarjaan liittymistä Rally2-autollaan jo tulevalla kaudella.

Rallye-Magazinin mukaan Ypsilon-mallin auton testaus on jo meneillään. Lancia tähtää kauden 2026 avaukseen Monte Carloon kahdella autolla.

Lancialla on ajanut vuosien saatossa useita suomalaislegendoja, kuten Markku Alén, Pentti Airikkala, Henri Toivonen ja Juha Kankkunen

Viisi kuljettajien ja kymmenen valmistajien maailmanmestaruutta voittanut tiimi on viimeksi nähty rallin MM-sarjassa vuonna 1991.

Lue myös: Kalle Rovanperä väläytti taas supervoimaansa – "Tämä viitta voidaan laskea vain yhden miehen harteille"

Lisää aiheesta:

MM-rallin komeetalle järjestellään autoa uuteen kauteenNostalginen vahvistus: Legendaarinen valmistaja palaa ralliinLähde: Legendaarinen autonvalmistaja palaamassa rallin MM-sarjaanHuh, mikä muutos! Tältä näyttää Toyotan MM-rallitykki ensi kaudellaJari-Matti Latvala räväytti – italialaismiljonääri Toyotan rattiin MM-rallissaVahvistus: Sébastien Loeb palaa rallin MM-sarjaan
MM-ralliRalliLanciaUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

MM-ralli