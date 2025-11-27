Kalle Rovanperä antoi suoran palautteen Saudi-Arabian MM-rallin kolmannesta erikoiskokeesta.

Ensimmäistä kertaa ajettavassa Saudi-Arabian MM-rallissa nähdään toisistaan todella vaihtelevia erikoiskokeita. Kisan kolmas erikoiskoe oli huomattavasti tarkempi ja hidasvauhtisempi ja etapin tie vei pitkälti isojen kiviröykkiöiden keskellä.

Rovanperä päihitti tallitoverinsa Sebastien Ogierin ja Elfyn Evansin, mutta jäi muille reilusti. Suomalaistähti jäi lopulta Martins Sesksin pohja-ajasta peräti 18,4 sekuntia.

Erikoiskokeen maalissa Rovanperä antoi tylyn mielipiteensä päättyneestä erikoiskokeesta.

– En edes tiedä, mitä sanoa tästä televisiossa. Olen iloinen, että minun tarvitsee ajaa tämä erikoiskoe elämässäni vain kerran vielä, Rovanperä aloitti englanniksi.

Suomen kielellä Rovanperä antoi suoremman palautteen.

– Joo, aika pyöritystä. Kyllä putsaantuu paljon, ja muutenkin aika tuommoista mikkihiiripaskaa. Ei ole kyllä mun juttu, Rovanperä veisteli.

EK3 Moon Stage 1 (20,12 km)