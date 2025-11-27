Saudi-Arabian MM-rallin neljäs erikoiskoe sisälsi runsaasti dramatiikkaa, jonka keskiössä oli rengasrikon kärsinyt Kalle Rovanperä.

Rovanperä kärsi rengasrikon erikoiskokeen alkupuolella, mutta päätti ajaa siitä huolimatta maaliin vaihtamatta rengasta. Rovanperä jäi lopulta pohja-ajan ajaneesta Sami Pajarista lähes 50 sekuntia.

– Perus tämän vuoden meininkiä. Taas rengasrikko ei oikeastaan yhtään missään. Pätkän alussa rengas tyhjeni aika nopeasti. Ei mitään osumaa mihinkään tai mitään tiettyä paikkaa. Tällaista tämä on ollut tänä vuonna koko ajan, Rovanperä summasi maalissa.

Myös maailmanmestaruudesta taistelevalla Elfyn Evansilla oli draamaa. Evans teki erikoiskokeella huolimattoman kömmähdyksen ja ajoi harhaan. Nopeasti erheensä huomannut Evans taipui lopulta pahimmalle kilpakumppanilleen Ogierille 7,8 sekunnilla.

Myös rallia ennen neljättä erikoiskoetta johtanut Martins Sesks ajoi harhaan samassa mutkassa kuin Evans. Sesks jäi kärjestä 6,8 sekuntia, mutta piti silti niukasti rallin johtopaikkansa.