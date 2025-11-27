Sami Pajari ajoi Saudi-Arabian MM-rallin toisella erikoiskokeella toiseksi nopeimman ajan.
Pajari jäi Martin Sesksin ajamasta pohja-ajasta vain 0,3 sekuntia.
Kolmanneksi nopeinta vauhtia pitänyt Sebastien Ogier otti mestaruustaistelussa heti niskalenkin tallitoveristaan Elfyn Evansista, joka jäi Ogierista peräti 12,8 sekuntia.
Thierry Neuvillen auto koki jo hieman kolhuja, kun hänen autonsa tuulilasiin tuli halkeama lennokkaan hypyn yhteydessä. Liikaa halkeama ei kuitenkaan belgialaista häirinnyt, sillä Neuville oli erikoiskokeen viidenneksi nopein.
Kalle Rovanperä aloitti ajopäivän maltillisesti ollen kuudes. Rovanperä jäi Sesksin pohjista 5,9 sekuntia.
EK2 Al Fasyallah 1 (19,36)
|Sija
|Kuljettaja
|Talli
|Aika/ero
|1.
|Martin Sesks
|M-Sport
|10.38,6