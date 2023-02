Kalle Rovanperältä suoraa puhetta Toyotan heikosta kohdasta – "Ollut jo monta vuotta selvä asia"

– Se on ollut jo monta vuotta selvä asia, että Hyundai on jostain syystä parempi spoorissa toisen lenkin olosuhteissa. Niin kävi myös Ruotsissa. Pystyimme ajamaan pohja-aikoja aamuisin, mutta emme iltapäivällä. Siihen meidän on tulevaisuudessa jotain keksittävä, Rovanperä kertoo MTV Urheilulle.