Esapekka Lapin iskunpaikka on tullut: "Aika olisi kypsä"

Lappi kärsi juhannuksena Keniassa ajetussa Safarirallissa pahasti epäonnesta, kun Hyundaista hajosi kardaaniakseli peräti neljä kertaa.

Safariralli on vaativuudessaan omaa luokkaansa, joten vastaavaa ongelmaa ei C Moren asiantuntija Riku Tahko odota Viron teille.

– Luulisi, että tällä aikataululla on saatu kardaaniongelmat voitettua. Luulen, että syyttävä sormi osoittaa jonnekin alihankintaketjussa, ja sieltä on tullut yksinkertaisesti huono erä tuotteita, Tahko arvioi.

Viron MM-rallia mainostetaan Toyotan Kalle Rovanperän ja M-Sportin Ott Tänakin kaksintaisteluna. Jälkimmäisen satsaukset kotikisaansa ovat olleet huomattavat. M-Sport on viimein ajanut kunnolla myös testikilometrejä – asia, josta Esapekka Lappi ja Teemu Suninen saivat aikoinaan tiimissä vain haaveilla.

– Tänakin kotikisat eivät ole menneet niin putkeen, joten nyt hänellä olisi mahdollisuus pärjätä hyvällä lähtöpaikalla. Tuntuu ainakin, että he ovat ladanneet tähän koko kauden. Luotettavuutta ei aina ole ollut, mutta Suomessa ja Virossa sillä ei ole niin paljon merkitystä.

Riku Tahko nostaa kuitenkin Hyundain Esapekka Lapin mukaan yhdeksi voittajasuosikiksi. Kenian kardaaniongelmat jättivät alleen sen, kuinka hyvässä vauhdissa pieksämäkeläinen on todellisuudessa ollut.

– Lapin iskun aika olisi kypsä, Tahko toteaa.

– Hänen vauhtinsa on ollut hyvää aina, kun hän on päässyt ajamaan Suomen tyyppisellä tasaisella, luonteikkaalla ja leveämmällä tiellä, jolloin hän pystyy asettamaan autoa linjaan ja oikeaan kulmaan suhteellisen ronskisti. Nyt hän on saanut auton kanssa puoli vuotta treenata.

Kalle Rovanperä kärsii vähemmän ajovuorostaan

Viron MM-ralli käynnistyy torstain yleisöerikoiskokeen jälkeen täydellä teholla perjantaiaamuna. Rovanperälle MM-sarjan kärkipaikka tarkoittaa valitettavasti jälleen tien auraajan roolia, vaikka Virossa sen merkitys onkin pienempi.

– Totta kai sorarallissa on aina lähtöpaikasta haittaa, jos sora on kuivaa. Siitä ei ole kahta sanaa, mutta kyllä se on Virossa vähäisempää, Riku Tahko sanoo.

Talven hiekoitukset ja kevään sorastukset jättävät Suomen hiekkateihin omat jälkensä.

– Virossa ajetaan syvissäkin urissa, mutta siellä on hyvää se, että tie on harvemmin tehty kivikon päälle. Suomessa pohja ja reunukset on tuettu isoilla kivillä, jotka nousevat pintaan ja aiheuttavat rengasrikkoja, Tahko listaa.

Sen sijaan hypyt ovat Viron teillä toisella tapaa arvoituksellisia. Ne ovat yleensä keinotekoisia ja siksi rajumpia rysäyksiä. Mutkiin hyökkääminen on tietyllä tapaa helpompaa.