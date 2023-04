Kalle Rovanperä vaatii itseltään parempaa – "Ei me tänne tulla ajamaan kilpaa neljänsistä sijoista"

Taistelu MM-tittelistä on tuimaa, sillä M-Sport Fordin Ott Tänak on jäänyt kärkitilasta vain neljä pistettä. Hyundain Thierry Neuvillen ero MM-taulukossa on puolestaan 11 pistettä.

– Saimme kuitenkin loppujen lopuksi ihan hyvät pisteet rengasrikon ja alun hankaluuksien jälkeen. Sebiä vastaan oli mukavaa ajaa kilpaa ja kun sen taistelun onnistui vielä voittamaan, niin lopputulos on ihan ok.

– Onneksi ei tarvitse aurata tietä, mutta aika lähellä me kärkeä olemme, vaikkei täältä nappisuoritusta tullutkaan. Toki tavoitteena on parantaa, koska alkukausi on ollut aika mollivoittoinen. Ei me tänne tulla ajamaan kilpaa neljänsistä sijoista, Rovanperä paalutti.