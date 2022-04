Kalle Rovanperä antaa tasoitusta muille – "Samassa tilanteessa kuin viime vuonna"

– Kalle on nyt samassa tilanteessa kuin viime vuonna, jolloin hän johti myös sarjaa. Silloin hän pääsi neljä tai viisi kilometriä ennen kuin ajoi ulos. Luulen, että Kalle on siitä ottanut opiksi ja on paljon valmiimpi tämän vuoden kisaan, Latvala sanoo MTV Urheilulle.

– Faktahan toki on se, että voitosta ajaminen on paljon haastavampaa, kun kaikki erikoiskokeet ovat uusia. Kyllähän Kalle on nopea oppimaan, ei se siitä ole kiinni. Katsoin kuitenkin, että 80 prosenttia reitistä on samaa kuin viimeksi. Muut ovat siinä mielessä etulyöntiasemassa.

Tallipomo uskoo, että nuori suomalaiskuljettaja on asettanut maltilliset tavoitteet Kroatian asvaltille.

– Kallen pitää ajatella tilannetta enemmän sarjan kannalta. Jos hän pystyisi podiumille yltämään, olisi se tosi hyvä juttu. Eikä neljäskään sija huono olisi. Uskon hänen tähtäävän neljän joukkoon, Latvala kokee.

– Kuten sanoin, hän on varmasti ottanut opiksi viime vuodesta, enkä usko, että hänellä edes on lähtökohtana puristaa aivan viimeisiä. Pitää pikkaisen malttaa, sillä muut kisat ovat enemmän hänelle tuttuja.

Toyota lähtee pienoisena altavastaajana Kroatian MM-ralliin, sillä kuskikolmikosta vain Elfyn Evans on ajanut rallin kaikki erikoiskokeet läpi.