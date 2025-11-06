Toyota piti kovinta vauhtia torstain vastaisena yönä Suomen aikaa ajetulla Japanin MM-rallin testierikoiskokeella. Toyota miehitti kärkikolmikon, joista Kalle Rovanperä oli kolmas.
Testi-ek:n nopein oli Elfyn Evans, josta toiseksi tullut Takamoto Katsuta jäi 0,6 sekuntia. Rovanperä jäi pohja-ajasta 1,6 sekuntia. Rovanperä taistelee tiukasti Evansin kanssa maailmanmestaruudesta, eroa kaksikolla MM-sarjassa on 13 pistettä.
Rovanperän kanssa tasapisteissä oleva toinen kilpakumppani mestaruustaistossa Toyotan Sebastien Ogier oli viides jääden 1,9 sekuntia kärkiajasta. Adrien Fourmaux oli paras Hyundai-kuski ollen neljäs. Toyotalla myös ajava Sami Pajari ajoi kuudenneksi nopeimman ajan.
Japanin MM-ralliviikonlopun ensimmäinen pätkä ajetaan kello 9.05 Suomen aikaa. Torstaina on luvassa vain yksi erikoiskoe.