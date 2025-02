Asiantuntijoilta tyly tuomio huipputulokseen yltäneelle Toyota-kuskille

Asiantuntijat käänsivät peukalonsa tylysti ala-asentoon, kun tuli puntaroitavaksi, voittaako Toyotan Takamoto Katsuta kilpailua tällä MM-rallikaudella.

Takamoto Katsutan ura oli viime vuonna pahasti alamäessä, ja Toyota hyllyttikin hänet Chilen MM-rallista. Japanilainen onnistui kuitenkin loppukaudesta, ja vaikka tämän vuoden avausralli Monte Carlossa päättyi keskeytykseen, Katsuta ajoi nyt Ruotsissa hienosti.

Hän kamppaili tiukasti lumirallin voitosta ja sijoittui lopulta toiseksi Toyota-tallikaveri Elfyn Evansin vietyä kisasta täyden pistepotin. Katsuta sivusi uransa parasta MM-osakilpailusijoitusta ja Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala piti Ruotsia Katsutan uran parhaana MM-rallina.

Olkoonkin että voitto oli nyt varsin lähellä, MTV Urheilun asiantuntijat Riku Tahko ja Jari Ketomaa sekä selostaja Juho Kokko arvioivat osakilpailun päätyttyä, ettei Katsuta juhlisi ykkössijaa lopulta koko kauden aikana.

– Kyllä tämä oli se kisa vauhdillisesti, jossa hän iskee, jos on iskeäkseen, Tahko sanoi.

Hän jätti varauksen, että Katsuta voisi voittaa pienellä onnenkantamoisella Kenian tai Kreikan kaltaisessa kovassa kisassa, jos muille tulee paljon ongelmia.

Kokko ei enempää toivoa antanut.

– Kolme kuskia on kuitenkin vetänyt siellä alle tason. He kun nostavat tasoaan, niin vaikeaa on, hän kommentoi.

Ketomaa löi naulan.

– Hyundai parantaa niin paljon vielä. Kisa kiristyy sen takia niin paljon, että ei pysty.

Katso Pikataival ylälaidan videolta. Asiantuntijat ruotivat myös muita väittämiä.

0:46 Kulissikurkistus: Kalle Rovanperä ja Takamoto Katsuta neuvonpidossa Ruotsin MM-rallissa.