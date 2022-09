Toyotan uhkakuva Rovanperästä ei toteutunut – "Oli kieltämättä tuuriakin"

– Olemme todella tyytyväisiä tähän päivään. Meillä on kolme autoa neljän parhaan joukossa ja jokaisella heistä on mahdollisuus voittoon. Meillä on kaikki edellytykset voittaa tämä ralli, tallipäällikkö Jari-Matti Latvala tähdensi MTV Urheilulle.