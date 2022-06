Jari-Matti Latvala hehkutti uskomatonta tilannetta – ”Tällaista ei voi edes kuvitella”

- Safari on näyttänyt taas oman vaikeutensa. Vesisade tuli tänäkin vuonna kuten viime vuonna. Nyt se tuli pahempana ja aiheutti ongelmia kuljettajille. Neuville meni ulos ja monilla muillakin kuljettajilla oli tilanteita, tallipomo Latvala niputti MTV Urheilulle.

- Voimme olla tosi tyytyväisiä, että meidän kuljettajilla hermot pysyivät kurissa, ja meillä on nyt neloisjohto. Se on aika käsittämättömän kova juttu. Mutta vaikein haaste on nyt siinä, että se pitää pystyä pitämään huomenna, tuurilainen lisäsi.