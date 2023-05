Esapekka Lapin kommentti lupaa hyvää – MM-rallissa kutkuttava tilanne

Toyotan Kalle Rovanperä starttaa kärkipaikalta sorakilpailun toiseen ajopäivään. Hyundain Esapekka Lappi on puolestaan viidentenä vajaan puolen minuutin päässä kärkipaikasta.

Rovanperällä on kilpailussa 10,8 sekunnin etumatka Hyundain Dani Sordoon ennen lauantain kilpailupäivää. Suomalaistähden edellisestä voitosta on kulunut jo yli puoli vuotta, mutta nyt hänellä on tilaisuus päättää pitkä kuiva kausi.