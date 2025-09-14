Ott Tänak joutui keskeyttämään Chilen MM-rallin perjantaipäivänä kärkipaikalta. Se, että hän pääsi vielä tämän jälkeen jatkamaan kilpailua ja pystyy taistelemaan sunnuntain lisäpisteistä, taisi olla Tänakille itselleen yllätys.

Tänak ei ehtinyt ajaa perjantain viimeisestä erikoiskokeesta edes ensimmäistä kolmannesta, kun hänen Hyundainsa hyytyi pätkän varteen. Varsin nopeasti kävi ilmi, että kyse oli moottoriviasta.

MTV Urheilu sai käsiinsä auton sisäkameran materiaalin siltä hetkeltä, kun ongelman vakavuus paljastui ohjaamossa istuneelle Tänakille. Tiimilleen lähettämästään radioviestistä päätellen hän tuskin uskoi ajavansa kilpailussa enää viikonlopun aikana.

Tänakin kommentit Hyundain suuntaan ovat katsottavissa jutun pääkuvana olevalta videolta.

Niin kuitenkin tapahtui, sillä Hyundain mekaanikot vaihtoivat Tänakin autoon perjantain päätteeksi uuden moottorin – tai tarkemmin sanottuna vanhan. Sääntöjen mukaan kussakin autossa saa käyttää kauden aikana kahta moottoria. Kisan aikana moottori on mahdollista vaihtaa, kunhan ei ylitä edellä mainittua rajoitusta.

Tänak itse kertoi, että hänen autoonsa vaihdettiin moottori, joka oli käytössä viimeksi helmikuussa Ruotsissa ja jossa oli jo tuolloin jonkinlaista ongelmaa. Hän ajoi tällä moottorilla lauantain kaksi ensimmäistä erikoiskoetta – ja teki niille pohjat – mutta keskeytti sitten toistamiseen varotoimenpiteenä.

Tänakin mukaan on suuri vaara, ettei autossa nyt oleva moottori kestä sunnuntaina jäljellä olevia neljää erikoiskoetta. Se olisi hänelle jo melko raju takaisku mestaruustaistelussa.

Chileen matkatessaan Tänak oli MM-sarjassa neljäntenä 18 pisteen päässä Elfyn Evansista. Heidän väliinsä mahtuivat niin Kalle Rovanperä kuin Sebastien Ogier.

Kisan tämänhetkisillä sijoituksilla, ilman sunnuntaipisteitä, Tänak on putoamassa 35 pisteen päähän Evansista, 34 pisteen päähän Ogierista ja 19 pisteen päähän Rovanperästä. Ajamatta on toki vielä kolme kilpailua, ja niistä yksittäinen kuljettaja voi kerätä enintään 105 pistettä.

Chilen MM-rallin päätöspäivä alkaa sunnuntaina Suomen aikaa kello 14.23.