Kalankasvatuksen ympäristövaikutukset Suomessa ovat vähentyneet 80-luvulta – kalat sulattavat rehua paremmin kuin ennen

– Rehussa on typpeä ja fosforia, jota kala tarvitsee elämiseen. Kun rehua annetaan kalalle, osa rehusta menee kalan läpi. Mitä enemmän rehu muuttuu kalan kasvuksi, sitä vähemmän veteen menee rehua. Tämä rehukerroin on parantunut 47 prosenttia, kertoo johtava tutkija Antti Kause Lukesta.

Rehukerroin on yksi ravinnekuormituksen määräävistä tekijöistä. Myös typpi- ja fosforikuormitus on pienentynyt 80-luvusta. Suomen rannikkoalueella olevien kirjolohikasvattamoiden fosforin kuormitus on pienentynyt 76 prosenttia ja typen 70 prosenttia.