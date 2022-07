Itämerta pidettiin ennen maailman saastuneimpana merenä – tutkija kertoo, miten Itämeri voi nyt ja miltä näyttää tulevaisuus

Knuutila kertoo, että fosforikuormaa on saatu alennettua 60 prosenttia ja typpikuorma on alentunut kolmannekseen huippuvuosiltaan.

Vaihtumisen hitaus johtuu siitä, että Itämeri on sisämeriallas ja on Pohjanmereen yhteydessä vain kapeiden salmien kautta

Maatalous aiheuttaa suuria haasteita

Asutukset, teollisuuden jätevedet sekä maa- ja metsätalous tuovat mereen fosforia. Jätevesikuormitusta on saatu Knuutilan mukaan vähennettyä lähes niin paljon kuin on mahdollista.

Suuremmat haasteet ovatkin maataloudessa. Vaikka lannoitus on Knuutilan mukaan vähentynyt, peltomaahan varastoituneet ravinteet, nimenomaan fosfori, vuotaa pelloilta edelleen.

Mitä Itämeren hyväksi voidaan vielä tehdä?

Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa jäteveden puhdistuksessa on saavutettu suurin piirtein se, mitä on saavutettavissa.

– Naapurimaissa idässä, erityisesti Venäjällä, Baltiassa ja Puolassa jätevedenpuhdistamisessa on parannettavaa, Knuutila sanoo.

– Paras teko on syödä terveellisemmin. Lisää kasvisten ja Itämerenkalan osuutta ja vähentää lihaa. Yhtä lailla, kun se on itselle terveellistä, on se sitä myös Itämerelle, kun oma ravinnekuorma pienenee.