Itämeren tila on paikoin parantunut, mutta tekemistä riittää: "Saaristomerellä kuormitusta on vähennettävä selvästi"

Itämeren tilan parantamisessa on vielä paljon tehtävää. Mereen laskevat jätevedet saadaan jo tehokkaasti puhdistettua, mutta maatalouden ravinnepäästöjen vähentämisessä on haasteita kaikissa Itämeren rantavaltioissa. Meillä Suomessa suhteellisesti pahiten maatalouden kuormittama on Saaristomeri.